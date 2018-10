Dietingen Mächtige Stimmen, mächtiges Lob

Die zwei Frauen überzeugten als gut aufeinander abgestimmtes Gesangsduo. Damit geht das Jubiläumsjahr mit mehreren Veranstaltungen langsam dem Ende entgegen.

"Geistliche Musik mal anders" – so kündigte das Duo ihren Auftritt an. 80 Besucher hörten in St. Silvester nicht alltägliche Lieder und Melodien. Moderne Gospels, traditionelle Spirituals und Choräle aus mehreren Jahrhunderten, zumeist in eigenen Arrangements, ohne Berührungs-ängste vor Experimenten. Swing, Jazz und Soul vereinten sich mit klassischen Kirchenliedern.

In den Mittelpunkt stellten die beiden Sängerinnen aber immer die frohe Botschaft. Die Zuhörer spendeten reichlich Beifall. In einer eigenen Jazz-Soul-Version interpretierten die zwei Sängerinnen "Amazing Grace". Ein Thema von Johann Sebastian Bach imitierten beide mit ihren Stimmen als instrumentales, jazziges Werk.