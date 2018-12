Dietingen Lässt Schafhalter Tiere verhungern?

Natürlich: Nicht nur das Veterinäramt wünscht sich, dass Tiere generell regelmäßig und ausreichend gefüttert werden. Also Tierhaltung, die auch Spaziergänger erfreut. Und nicht zu Entrüstung oder Fassungslosigkeit bei Menschen mit Herz führt.

Zu einer artgerechten Tierhaltung gehören mehrere Bausteine wie Futter, Wasser, Pflege und Hygiene. Damit der geschilderte Eindruck aus Irslingen keine Momentaufnahme bleibt, bleiben Mitarbeiter der Behörde am Ball, sagt Hauser. Versprochen.

Generell: Es gebe immer mehr Fälle dieser Art, teilt der Amtsleiter auf Nachfrage mit. Sein Amt sei dankbar für Hinweise aus der Bevölkerung. Er spricht aber auch von mehr als tausend Tierhaltungen im Landkreis. Natürlich unterschiedlicher Größe: Tiere in der Landwirtschaft, größere Schafhaltungen, kleinere Pferdehaltungen und dann die sogenannten Hobbyhaltungen, unter denen jener Irslinger Fall einzuordnen sei. Und dazu noch die nicht registrierten Kaninchen, Katzen und Hunde.

Bei den Schafen ist sowieso erhöhte Wachsamkeit angesagt. Der Amtsleiter spricht die Blauzungenkrankheit an, die im Rheintal festgestellt worden sei. Tierbestände werden deswegen genauer untersucht. Die Blauzungenkrankheit befällt Wiederkäuer, so Hauser, also Rinder, Schafe, Ziegen, aber auch in der freien Wildbahn Rehe.