Dietingen "Küche frei" statt "Wasser marsch"

Heuer war die Feuerwehrabteilung Rotenzimmern, die sich mit dem Albverein und dem Gesangverein abwechselt, turnusgemäß an der Reihe. Bereits beim Fußmarsch zum Bürgerhaus, die Parkplätze in unmittelbarer Nähe waren schnell belegt, stieg den Gästen der Duft von schmackhaftem Sauerkraut in die Nase. Abteilungskommandant Holger Seemann und seine Feuerwehrmänner waren bestens vorbereitet und standen ab 11 Uhr Gewehr bei Fuß: Anstatt "Wasser marsch" hieß es dann "Küche frei".

Über die Mittagszeit strömten viele hungrige Besucher in das Bürgerhaus, darunter Feuerwehrkameraden aus der Gesamtgemeinde und der näheren Umgebung. Schnell war klar, dass die kalkulierten 320 Portionen nicht ausreichen würden. Seemann orderte nach.

Zur Schlachtplatte in vielen Variationen werden in Rotenzimmern grundsätzlich noch Knöpfle in der Brühe gereicht. Auch das dürfte ein zusätzlicher Magnet für den Ansturm sein. Aufgrund der guten Organisation wurden die Gäste trotz des Andrangs zügig bedient.