Dietingen Keine Henne, aber dafür mit G-Punkt

Wolfgang Rahm und Klaus Awecker unternahmen inmitten der Zuschauer eine musikalische Reise und sangen von fremden Kulturen rund um die Welt. "Ja, wa, von Irschlingen und Rautazimmern", kam da schon in der Ansage die ungläubige Frage. Oder eine ehemalige Kollegin habe jetzt einen Job "in der Hauptstadt". "In Dietingen?" So ist es wohl zur Freude der Zuschauer, wenn die weite Welt scheinbar gar nicht so weit entfernt ist. Genüsslich wurde glossiert, wie die eiligst bestellten Zalando-Pakete vor dem kurzfristigen Urlaub zur falschen Zeit am falschen Ort standen, blöderweise wurde gerade eine Altpapier- und Kartonagensammlung in Rotenzimmern durchgeführt und alles fachgerecht entsorgt.