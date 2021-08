2 Auf eine brenzlige Situation treffen die Einsatzkräfte an einer Lagerhalle in der Grundstraße in Rotenzimmern. Foto: Seemann

Rettung: Starkregen lässt den Waldenbach in Rotenzimmern über die Ufer treten

Am Sonntag entlud sich ein Sommergewitter mit Starkregen und Hagel über dem Gemeindegebiet von Dietingen. Gegen 15 Uhr wurde die Feuerwehrabteilung Rotenzimmern in die Grundstraße gerufen. Der Waldenbach trat über die Ufer.

Dietingen-Rotenzimmern. Nach wenigen Minuten traf die Wehr an der Einsatzstelle ein. Nur noch einige Zentimeter fehlten, bis das Wasser den ersten Keller erreicht hätte.

Um in solchen Extremsituationen schnell reagieren zu können, hat die Gemeindefeuerwehr bereits vor Jahren ein Sandsackdepot in der Rotenzimmerner Ortsmitte nahe der Schlichem eingerichtet. Die Wehr konnte deshalb innerhalb weniger Minuten eine Palette Sandsäcke beschaffen und so das Wasser vor dem Eintritt ins Haus hindern.

Es galt außerdem, die direkt angrenzende Lager- und Gerätehalle zu sichern, da sich dort bereits zentimeterweise Wasser sammelte. Die Feuerwehr nahm eine Tauchpumpe am fahrzeugeigenen Notstromaggregat in Betrieb. An der Einsatzstelle fließt der Bach abschnittsweise durch eine Verrohrung, die am Sonntag teilweise von Treibgut blockiert war.

Die Wehr entfernte, als der Wasserstand gesunken war, das Treibgut, um im Falle erneuten Regens den Wasserabfluss sicherzustellen. Nach zweieinhalb Stunden war der Einsatz beendet. Zwölf Einsatzkräfte auf zwei Fahrzeugen verhinderten so das Schlimmste.