Der Musikverein Gößlingen hat sein Maifest in der Schwarzenbachhalle gefeiert. Doch zuvor waren die Musiker bereits früh morgens zur traditionellen Tagwacht im Einsatz. An sieben Stationen wurde der Mai eingeläutet, die Gößlinger wurden mit "Der Mai ist gekommen" begrüßt. Nach der Tagwacht ging es in der Halle mit dem Maifest weiter. Hierzu war ein Teil der Musikanten zum Musizieren, der andere Teil zum Wirten, Bedienen und in der Küche eingeteilt. Mit abwechslungsreichen Musikstücken, einem vielfältigen Angebot an Essen und Getränken wurden die Besucher, darunter viele Wanderer und Radfahrer, bis zum Abend verwöhnt. Foto: Scheible