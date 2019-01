Dietingen Hurra zum natürlichen Bewegungsdrang

Dietingen. Um Kinder zu mehr Bewegung zu motivieren, hat die Deutsche Herzstiftung das Präventionsprojekt "Skipping Hearts" ins Leben gerufen. Wer bereits von Kind an einen gesunden Lebensstil mit viel Bewegung und gesunder Ernährung pflege, verringere das Risiko, im Alter am Herzen zu erkranken. Das Seilspringen verbinde Spaß an Bewegung mit Ausdauer und Koordination und biete Kindern ein ideales und vielseitiges Übungsfeld.