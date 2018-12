Dietingen Hochachtung und Wertschätzung

Für zehnjähriges Musizieren heftete er Daniela Langrock, Marvin Frommer und Noah Gülich die bronzene Ehrennadel an das Revers. Zwei Jahrzehnte ist Michael Schmid beim Böhringer Musikverein aktiv. Dafür erhielt er die Auszeichnung in Silber. Schon 15 Jahre liegt die Vereinskasse in den Händen von Daniel Mohl. Dafür wurde er mit dem Kreisverbandsehrenzeichen in Gold geehrt.

Dirigent Peter Nikol durfte bei seinem letzten Auftritt in Böhringen die Dirigentennadel in Gold mit Diamant in Empfang nehmen. Nikol sei weit über die Kreisgrenzen bekannt, sagte der Blasmusikfunktionär.

Er bezeichnete den ausscheidenden Leiter der Böhringer Kapelle als einen Idealisten, dem größte Hochachtung und Wertschätzung entgegenzubringen sei.