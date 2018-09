Dietingen Himmel und Hölle in Bewegung

Der Titel des Stücks lautet "Himmel und Hölle in Aufruhr". Es handelt sich um eine Komödie in drei Akten. Die Handlung verspricht einen vergnüglichen Abend: Adam Schüller ist glücklich mit seiner Frau Eva verheiratet. Trotzdem hat er vor, seine Frau mit seiner Sekretärin Marianne zu betrügen. Aber Moment. Ein Adam, der seiner Eva fremdgeht? Schon aus namenstechnischen Gründen eine pikante Situation, die Himmel und Hölle aus natürlich gegensätzlichen Gründen im wahrsten Sinne des Wortes in Bewegung setzt.

Theatervorstellungen in der Graf-Gerold-Halle in Dietingen sind am Mittwoch, 31. Oktober, Freitag, 2. November, und Samstag, 3. November. Vorstellungsbeginn ist 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Die Theaterkarten sind im Vorverkauf zum Preis von 8 Euro erhältlich, an der Abendkasse zum Preis von 8,50 Euro.

Der Kartenvorverkauf findet in der Zehntscheuer in Dietingen an drei Tagen statt am Mittwoch, 3. Oktober, Samstag, 6. Oktober, und Sonntag, 7. Oktober, jeweils von 16 bis 19 Uhr.