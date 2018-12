Dietingen Herzblut und großes Engagement

Mit "Gaudens gaudebo in domino", einem der bekanntesten gregorianischen Choräle, zogen die Männer in die Kirche ein und sorgten gleich für Gänsehautstimmung. Danach besang der Gesamtchor in mehreren Liedern ("Advent ist ein Leuchten", "Frieden dem ganzen Erdkreis") die Botschaften der vorweihnachtlichen Zeit. Zum Programm des Kirchenchors gehörte ebenso die altrussische Melodie "Tebje Pajom".