Dietingen Herrschaft der Grafen von Sulz und des Klosters Alpirsbach prägt Ort

Dietingen-Gößlingen. Winfried Hecht hat in der Gößlinger Kirche St. Peter und Paul im Jubiläumsjahr des Umbaus des Gotteshauses (500 Jahre) über die Geschichte von Dorf und Kirche referiert. Insbesondere war für zahlreiche Zuhörer die Rolle der Grafen von Sulz wichtig. Hecht entführte sein Publikum in eine Zeit, in der Gößlingen für die Grafen von Sulz eine materielle und wirtschaftliche Machtbasis gewesen sei.