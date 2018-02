Der Schmotzige gehört in Böhringen vorrangig dem närrischen Nachwuchs. Als Zwerge waren die jüngsten Narren mit ihren Eltern und dem Kindergartenteam im Ort unterwegs. Beim Umzug in die Schlichemtalhalle wurde die große Zwergenfamilie von den Böhringer Musikern sowie der Schantle-Kapelle begleitet. Narren reihten sich in den närrischen Lindwurm ein. In der Halle ging es mit dem Ball weiter. Zur Unterhaltung spielte die Böhringer Kapelle auf. Foto: psw