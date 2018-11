Der Musikverein Gößlingen probte von Freitag bis Sonntag mit Dirigent Charles Gauß intensiv die Stücke für das Jahreskonzert, das am Samstag, 1. Dezember, 20 Uhr, in der Irslinger Waidbachhalle beginnt. Die Musiker waren mit voller Motivation dabei und wurden mit lobenden Worten des Dirigenten am dritten Tag belohnt. Alle, die sich vom Ergebnis der Proben überzeugen wollen, sind zum Konzert mit dem Thema "Disney" eingeladen. Foto: Hiener