Dietingen Gesang und Tanz so wie einst

Bereits am Vorabend hatte die Dorfjugend auf dem Käpfle einen toll organisierten Tanz in den Mai veranstaltet, der mit 333 zahlenden Gästen sehr gut besucht war. Am 1. Mai spielte die Drei-Mann-Kapelle "d’Aogwenda" im Bürgerhaus für die Gäste auf. Bernhard Müller, Reinhold Hils und Thorsten Schneider ließen mit Kontrabass und Akkordeon alte Zeiten mittels Volksliedern oder Wirtshausliedern wieder aufleben und schafften so ein eigenes Flair.

Sehr viele Gäste füllten zur Mittagszeit den großen Saal im Bürgerhaus bis auf den letzten Platz und bald auch die im Vorhof im Freien aufgestellten Biergarnituren und Sitzgelegenheiten. Nach einer Wanderung waren die Wanderer und Spaziergänger wegen des frischen Wetters durchgekühlt und ließen sich die angebotenen Speisen und Getränke schmecken. Das Angebot, die heimische Küche kalt zu lassen und gleichzeitig den Verein zu unterstützen, war wohl doch zu verlockend.

Zumal die Volkstanzgruppe um die Mittagszeit die ersten Vorführungen mit der Bambini-Gruppe zeigte, die von Lisa Huonker und Julia Maier angeleitet werden. Später kamen die Kinder und Jugendlichen und am späten Nachmittag die Erwachsenen-Gruppe und ließen mit ihren Vorführungen ein altes Stück Brauchtum der Gemeinde aufleben.