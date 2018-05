Dietingen Gemeinsame Empfehlung folgt bald

Dietingen-Böhringen. Argumente wie eine bessere Lehrerversorgung durch eine Zentralisierung oder auch die weitere Thesen, die der Bürgermeister nicht müde wird zu propagieren, entbehren nach ihrer Ansicht jeglicher Grundlage. Schließlich könne zum jetzigen Stand niemand die Entwicklung vorhersagen.

Zu beweisen sei hingegen der "ausgezeichnete Ruf" der Böhringer Schule, mit dem selbst die Schulleitung auf ihrer Homepage wirbt. Dort steht geschrieben: "Der Schulstandort Böhringen zeichnet sich insbesondere durch seine schön renovierten, großzügigen Räumlichkeiten und seinen weitläufigen Pausenhof aus. Es gibt unter anderem einen Wasserspielplatz und ein grünes Kassenzimmer, das in der warmen Jahreszeit rege genutzt wird. Die Schule verfügt über eine Schulküche, einen PC-Raum und einen Werkraum sowie zwei angrenzende Turnhallen."

Und weiter: "In Böhringen finden Sie kleine jahrgangsgemischte Klassen in einer familiären Lernatmosphäre. Die Räume sind so angeordnet, dass jede Klasse neben ihrem Hauptklassenzimmer einen weiteren Nebenraum besitzt, so dass Förder- und Unterstützungsangebote nebeneinander möglich sind. Der jahrgangsgemischte Unterricht Klasse 1/2 und 3/4 wird hier seit vielen Jahren erfolgreich praktiziert. Es gibt wechselnde Phasen, in denen die Schülerinnen und Schüler gemeinsam oder getrennt unterrichtet werden. Sie profitieren durch ihr unterschiedliches Können voneinander und stärken so ihre kognitiven und sozialen Fähigkeiten. Für jedes Kind Aufgaben zu entwickeln, die jeweils seinem Lei­stungsvermögen entsprechen, gewinnt hier besondere Bedeutung. Es werden neben dem klassischen Unterricht auch andere Unterrichtsformen, wie etwa Freiarbeit im offenen Unterricht, die Arbeit mit dem Tages- und Wochenplan und die Differenzierung nach Leistungsniveaus, praktiziert."