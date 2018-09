Dietingen Ganzes Dorf in tiefer Trauer

Mit viel Herzblut und Engagement arbeitete sich Weißer schnell in die kommunalpolitische Materie ein. "Wenn ich etwas mache, dann will ich es richtig machen", so formulierte der frischgebackene Ortschaftsrat seine persönlichen Ansprüche an das politische Ehrenamt gleich zu Beginn seiner Amtszeit.

Diese Devise galt für ihn auch in allen anderen Bereichen des bürgerschaftlichen Engagements. Was ihm aber immer ganz wichtig war, und zwar auch in der Vereinsarbeit: Die zwischenmenschliche Schiene. Streitgespräche in der Sache, aber keine persönliche Anfeindungen, das hatte für ihn oberste Priorität. Vor zwei Jahren – die Zukunft der Narrenzunft stand auf der Kippe – stellte er sich als Vorsitzender – zusammen mit Marian Bühl – zur Verfügung. Jahrelang war er Stimmungsgarant bei verschiedenen närrischen Veranstaltungen. Immer witzig, originell und kreativ. "Jedem zur Freud, niemand zum Leid", dieser närrische Leitspruch war für "Hoppel" – wie ihn seine Freunde nannten – bei seinen närrischen Aktivitäten oberste Maxime.

Neben den Eltern trauern seine Schwester und sein Bruder mit ihren Familien um das verstorbene Familienmitglied.