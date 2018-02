Dietingen G4-Narrentreffen ein voller Erfolg

Und Irslingens Vorsitzender Michael Buschmann ist sich heute sicher: Es sei inzwischen eines der großen "Highlights" geworden. "Es ist eines der schönsten und besten Ideen in der Gemeinde und darüber hinaus. Wir gehen überall gerne hin, aber wir freuen uns immer ganz besonders auf unser eigenes G4-Treffen."

Wetter neu justiert

Die herzliche Atmosphäre zwischen den Gästen beim Zunftmeisterempfang wie auch der gelungene Umzug am Sonntagnachmittag durch die Straßen des Fleckens zur Festhalle und der dortige Festbetrieb bestätigen dies in einem besonderen Maße.

Und immer wieder kommen natürlich von den Partnerzünften kleine augenzwinkernde Seitenhiebe: So sagte Adrian Ohnmacht für die Dietinger Narrenzunft: "Also das mit dem Kumle-Wetter gilt halt immer nur für Dietingen. Aber ansonsten ist wie immer alles bestens organisiert von A wie Adrian bis O wie Ohnmacht, also einfach A-bis-O-Wetter. Schaut’s Euch an."