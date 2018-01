Dietingen Fressen und gefressen werden

Blumenwiesen angelegt

Siegfried Harr zeigte an Beispielen, wo er in Horgen an Brunnen in der Ortslage dafür gesorgt habe, dass Blumenwiesen als Bienennahrung angelegt worden seien. Da wurde aus der Zuhörerschaft spontan im Umland von Dietingen über gleichartige Vorzeigebeispiele berichtet.

Der Wunsch aus der Versammlung heraus war, dass die Dietinger Gemeinde sich als Vorreiter einbringen sollte. Biotopschaffung und Pflege wie beispielhaft im Eschachtal waren erfreuliche Leuchttürme des Abends.

Hoch gelobt wurde von den Anwesenden die Vogelfutteraktion der Erwachsenenbildung mit bisher zwei Tonnen (160 Säcke) Vogelfutterverteilung. Viele Besucher füttern bereits ganzjährig mit guter Erfahrung. Denn gerade nach dem Winter in der Brutzeit sei das vorhandene Nahrungsangebot zu dürftig.

Futter für Bienen

Angeboten werden neben Vogelfutter (nächste Ausgabe am 20. Januar) durch Sammelbestellungen preiswerte Blumensamenmischungen für bienenfreundliche Blumenbeete in Hausgärten, Sammelbeschaffung von Schmetterlingsflieder über eine heimische Baumschule, Nistkästensammelbeschaffung und Unterstützung bei Insektenhotels.

Die Bürgerinitiative Keltenberg (BIK) hat mehr als 100 Obsthochstammbäume auf der Gemarkung Dietingen gepflanzt und pflegt diese seit mehr als 20 Jahren. Dazu gehört die Baumwiese am Bittelbrunnen mit Feuchtbiotop. Direkt unterhalb des Brunnens am Rande der von der BIK bepflanzten und betreuten Streuobstwiese ist im Frühjahr in Kooperation mit der Erwachsenenbildung geplant, eine bienenfreundliche Blumenwiese anzulegen.