Dietingen Fragebogen für Irslinger Haushalte

Dietingen-Irslingen. Der knapp 900 Einwohner zählende Ortsteil der Gemeinde Dietingen stellt seit einem Jahr, unter der Federführung der katholischen Kirchengemeinde und des Ortschaftsrats, eine Organisation auf die Beine, die, so scheint es, den ganzen Ort mobilisieren und einbeziehen kann. 18-Jährige bis Senioren ins hohe Alter setzten sich nach der Auftaktveranstaltung mit an die Bürgertische, erörterten die aktuelle Situation und brachten Vorschläge und Ideen ein, die ein Altern innerhalb der Gemeinschaft in Würde ermöglichen soll.

Altersgerechtes Wohnen, Mobilität, Selbstversorgung und gemeinschaftliche Wohnformen waren Themen, über die intensiv an den Bürgertischen diskutiert und Vorschläge gesammelt wurden, informierten Ortsvorsteher Klaus Häsler, Lino Regina Roessle und Marion Faßbeiner-Finkler von der katholischen Kirchengemeinde bei der jüng­sten Bürgerversammlung.

Einige Schlussfolgerungen könnten jetzt schon gezogen werden. Irslingen sei mit der Tagespflege und Sozialstation gut aufgestellt, dennoch exi­stiere die Vereinsamung im Alter. Irslingen benötige niederschwellige Angebote, also die Beteiligung von Laien etwa für Einkäufe oder Arztbegleitung. Darüber hinaus Begegnungsstätten, möglichst zentral im Ort, ein Netzwerk mit Ansprechpartnern und einen Bürgerverein, der die Angebote koordinieren könnte. "Geld spielt keine Rolle", sagte Häsler.