Dietingen Flotte und viele fließende Melodien

Dietingen-Gößlingen (psw). Das Konzert stand unter dem Motto "Blasmusik im Fluss der Zeit". Mit passenden Kompositionen erinnerten die Gößlinger Musiker an die bewegte Vereinsgeschichte und an die Veränderungen in den vergangenen sechs Jahrzehnten. Für Dirigent Karl-Heinz ("Charles") Gaus war der musikalische Abend zugleich der erste große Auftritt mit seiner Kapelle. Der frühere Dirigent des Musikvereins Gruol schwingt erst seit Anfang des Jahres in Gößlingen den Taktstock.

Die Zuhörer freuten sich über die gelungene Premiere und spendeten den Akteuren auf der Bühne reichlich Applaus. In vielen Proben hatten sich die Aktiven auf dieses Ereignis intensiv vorbereitet.

Welchen großen Stellenwert der Musikverein im kleinsten Dietinger Teilort besitzt, wurde schon beim Einmarsch der Musikanten deutlich. Mit den 35 Aktiven nahmen 15 Prozent der Gößlinger Bevölkerung auf der Bühne Platz. Zahlreiche Gäste aus den umliegenden Gemeinden würdigten mit ihrem Besuch das überaus große Engagement der Gößlinger Musikerschar.