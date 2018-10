Dietingen Feingefühl und Könnerschaft

Dietingen. In der kleinen Werkstatt im Kellerschoss seines Wohnhauses wurde in den vergangenen Monaten fleißig gewerkelt. Das Feldkreuz vor dem Zerfall zu retten, sei ihm ein Anliegen gewesen, sagt Burkard. Dabei beurteilten Fachleute die Wiederherstellung der Jesusfigur als nahezu unmöglich. Es wären bei einem Restaurator allein für die Skulptur Kosten von 3000 Euro angefallen.

Für die Initiatoren Hubert Burkard, den inzwischen verstorbenen Helmar Maier und die Erwachsenenbildung Dietingen wog die Finanzierung zu schwer. Die Herausforderung, ein Kleindenkmal künstlerisch und technisch zu erneuern, nahm Burkard aber nicht zum ersten Mal an. Er restaurierte etwa die bemalten Bauernmöbel in der Zehntscheuer sowie im Rathaus und andere Kleindenkmale in der Gemeinde.

Wichtig für Identität