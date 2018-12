Dietingen Feingefühl bis zum fulminanten Ende

Das Werk "La Storia" von Jacob de Haan – Filmmusik ohne eine eigene Geschichte in Anlehnung an den großen Filmmusikkomponisten Ennio Morricone – interpretierten die Musizierenden auf der Bühne als "Geschichte einer besonderen Beziehung zwischen Dirigent und Kapelle", wie die beiden Ansagerinnen Annette Koch und Johanna Beiter erklärten.

Sämtliche Register in puncto Klangvielfalt zogen die Gastgeber beim zweiten Höhepunkt im ersten Part, dem Musical-Arrangement "Selections from the musical ›The Phantom Of The Opera‹" von Johann de Meij. Nikol und seine Musiker zauberten dabei ein imposantes musikalisches Bühnenbild zur Geschichte von Liebe, Eifersucht, Ruhm und Rache.

Zusammen mit dem Gesangverein Böhringen und dem Kirchenchor Deilingen hatte Nikol dieses Stück vor vielen Jahren in der Schlichemtalhalle schon einmal aufgeführt.

Mit zwei Kompositionen von Manfred Schneider wandte sich die Kapelle nach der Pause der Unterhaltungsmusik zu. Nach dem Swing angehauchten "Henry Mancini Portrait" – dieses Stück trugen Nikol und seine Musiker beim ersten gemeinsamen Konzert 1994 vor – folgte das Medley "Rock Highlights" mit fetzigen Rock-Melodien.

Beim Medley "Pur in" überzeugte der Deilinger Alexander Schätzle als Sänger. Einen fulminanten Schlusspunkt setzten die Böhringer Musiker mit dem Blasmusikarrangement zur Tanzshow "Lord Of The Dance".

Ohne Zugaben durften Nikol und seine Musiker nicht aufhören. Dann legte Peter Nikol den Taktstock zur Seite. Die Zeit in Böhringen war endgültig vorbei.