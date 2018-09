Dietingen Feines für das Gehör und den Gaumen

Dietingen-Böhringen (kw). Trotz der spätsommerlichen Temperaturen lockte das kulinarische Angebot am Sonntag viele Gäste zum Mittagessen in das Festzelt an der Römerstraße. Auch der Freitagabend war sehr gut besucht. Nur am Samstagabend hätte sich der Veranstalter über noch mehr Zuhörer gefreut.

Die Musiker feierten dieses Jahr ein kleines Jubiläum: Schon zum 40. Mal fand ihr Herbstfest im Zelt statt. Neben der bekannten Schlachtplatte gab es diesmal erneut reichlich musikalische Unterhaltung.

Zum Auftakt musizierten am Freitagabend die Gastkapellen aus Bösingen, Herrenzimmern und Ratshausen. Zahlreiche Besucher nutzten das "Happy Hour"-Angebot mit dem Freigetränk zur Schlachtplatte. Gegen später kamen die jüngeren Gäste mit DJ Jogi auf ihre Kosten.