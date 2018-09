Dietingen Feine Töne erwärmen das Bürgerhaus

Ein Ohrenschmaus waren die Soli von Brigitte Burgbacher, insbesondere die spanische Fantasie "Toledo", die sie zusammen mit Pianistin Dagmar Matzkat aufführte. Dafür gab es einen riesigen Beifall.

Doch auch die einheimische Spielgruppe brauchte sich keinesfalls zu verstecken. Mit gefälligen und immer wieder gern gehörten Liedern und Melodien ("Bajazzo") erfreuten sie die Besucher. Beim Evergreen "Lili Marleen" setzten die Gäste spontan ein und sangen mit. Das größte Lob kam von Brigitte Burgbacher: "Es ist beachtlich, was Herbert Maier in dieser Zeit in Rotenzimmern geleistet hat."

Mit einem gemeinsamen Auftritt der beiden Spielgruppen ging der gelungene und recht ansprechende musikalische Abend zu Ende. Zum Finale ließen die Akteure das peruanische Volkslied "El condor pasa" erklingen. Die stürmisch geforderte Zugabe gab es selbstverständlich.

In der Pause sorgten Waltraud Herter und Maria Huonker mit einem kurzen Sketch – eine Szene in einer Arztpraxis – für lustige Unterhaltung und Gelächter. Bernhard Müller führte in bewährter Manier durch den kurzweiligen Abend.