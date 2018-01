Dietingen Es kann sechs Monate dauern

Auch biete es sich an, die Haustechnik zu erneuern, sagt der Bürgermeister. Eine Kostenschätzung liege noch nicht vor, erst soll der Schaden komplett aufgenommen werden.

Am frühen Morgen des 14. Dezember schlug, wie berichtet, ein Blitz in den Blitzableiter ein – und jener wiederum touchierte die elektrische Oberleitung. Es kam zum Stromfluss zwischen Stromleitung und Blitzableiter und in der Folge zu einem Schwelbrand.

Betroffen von diesem "Naturereignis" ist jedoch nicht nur der Kindergarten. Im Büro von Schwester Ursula ist es reichlich schattig geworden. Zwar wurde für das Gebäude ein Baustromschaltkasten aufgestellt, doch die alte Gemütlichkeit (Strom, Licht und Wasser) fehlt derzeit, um sich längere Zeit aufzuhalten und zu arbeiten.

Der Sportverein hat seinerseits bereits einen Antrag gestellt, den traditionellen Kameradschaftsabend, der in der zweiten Januarhälfte im Terminkalender steht, vom Mehrzweckraum in die Halle zu verlegen.

Und die Narrenzunft darf sich Gedanken machen, wie sie das G4-Treffen am Sonntag, 4. Februar, organisatorisch ohne Mehrzweckraum meistern will. Was sie selbstverständlich getan hat.

Laut Narrenchef Michael Buschmann existiert Plan B. Dieser sieht, in Absprache mit dem Sportverein, vor, den Zunftmeisterempfang im Sportheim abzuhalten. Sicherlich sinnvoller als in der großen Halle. Der Barbetrieb soll im überdachten Bereich zwischen Sportheim und Ballfangzaun stattfinden. Dieser Platz soll noch wetterfest gemacht werden.

Die Idee mit einem Zelt wurde aus unterschiedlichen Gründen verworfen (Kurzfri­stigkeit und mögliche Wetter­kapriolen).