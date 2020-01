Dietingen Erstes Baumhaus-Hotel in Region öffnet

Nur eine Woche habe es gedauert, das erste Baumhaus zum Übernachten zu errichten. "Am Montag haben wir angefangen und am Freitag war dann Richtfest", erzählt Inhaber Jörg Schittenhelm stolz. Konstruiert und gebaut haben er und seine Frau Petra Schittenhelm das Baumhaus jedoch nicht selbst: "Wir haben einen guten Freund, Nico Pfisterer. Der hatte bereits vor fünf Jahren die Idee, so autark wie möglich einen Wohnraum zu schaffen, und dabei so wenig Grundfläche wie möglich zu verbrauchen und das Ganze wieder komplett rückbauen zu können", berichtet Petra Schittenhelm: "Und wir haben damals schon gesagt, dass wir da dabei sind, wenn so ein Projekt mal zustande kommt."