Unter dem Motto "Neun Wohnungen und jede einzelne zum Verlieben" ist der er­ste Spatenstich in der Rottweiler Straße 1 in Dietingen erfolgt. Das Konzept der Firma Eco Concept Wohnbau (Trichtingen) sieht vor, ein "modernes und ökologisches Gebäude für jede Altersklasse zu erstellen". Ein Notrufsystem mit dem DRK gebe Mitbewohnern die Möglichkeit, bis ins hohe Alter in ihren eigenen vier Wänden bleiben zu können. Interessenten waren bei strahlendem Sonnenschein zum Spatenstich für den Neubau erschienen und trafen dort Bürgermeister, Architektin, Statiker, Vertreter der Volksbank und der Baufirma Huonker. Foto: Bornfleth