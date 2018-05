Dietingen Erneut kein Konsens bei wichtigem Thema

Hinter Scholz’ Thesen, die für den Bürgermeister eigentlich keine Thesen, sondern Fakten sind, will sich ein Großteil des Gremiums nicht einreihen. Entsprechend reagierten Martin Bantle, Langrock, Ferdinand von Bissingen, Hildegard Flaig und Klaus Häsler empört, als Scholz seine Themen als gemeinsamer Konsens im Rat vorstellte. "Es gibt kein einheitliches Bild."

Auflösung: "kein Bedarf"

Vielmehr sei zu beklagen, so Flaig, dass eine mögliche Zentralisierung des Schulstandorts in Dietingen auf Kosten der Entwicklung der Ortsteile geschehe. Obwohl kein Bedarf für eine Auflösung der Schulen in Irslingen und Böhringen bestehe und derzeit niemand vorhersagen könne, ob allein durch die Zentralisierung die Zukunft des Schulstandorts gesichert sei, ergänzte Jürgen Würtenberger. Möglicherweise wäre es gerade die Vielfalt, die für viele Eltern den Schulstandort attraktiv mache, war von verschiedenen Seiten zu hören.