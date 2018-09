Dietingen-Irslingen. Die Erwachsenenbildung Irslingen lädt zu einem Vortrag über sanfte und natürliche Krampfaderentfernung im "GlasHaus" in Irslingen am Dienstag, 18. September, 19.30 Uhr, ein. Im Mittelpunkt steht die Vorstellung einer sanften Alternative zur operativen Krampfaderentfernung. Laut Mitteilung werde diese Methode ohne Operation und ohne Narkose durchgeführt, so dass dies­bezügliche Risiken und Nebenwirkungen entfielen. Die Behandlung könne ganzjäh­rig durchgeführt werden, der Patient sei meist nach ein bis zwei Tagen wieder arbeitsfähig. Der Referent, Heilpraktiker Frank Beckert (Steißlingen), informiert und steht für Fragen zur Verfügung. Der Eintritt kostet 3 Euro, eine Anmeldung sei für eine bessere Organisation, Telefon 0151/58 57 89 80, hilfreich.