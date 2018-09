Dietingen Ein gemeinsamer Musikabend

Die Mundharmonika-Gruppe des Albvereins Rotenzimmern, seit vielen Jahren eine feste Größe im recht regen Verein, lädt zum Musikabend mit der befreundeten Spielgruppe "Eyachtäler" in den Bürgersaal ein. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm erwartet die Gäste. Denn es wird nicht nur musiziert. Die Besucher dürfen sich auf einen lustigen Sketch freuen. Man darf darauf gespannt sein, mit welchem Stück die Hobbyschauspieler des Albvereins, in den vergangenen Jahren waren dies Maria und Dieter Huonker sowie Waltraud Herter, diesmal die Besucher zum Lachen bringen werden. Bewirtet wird am Anfang, in der Pause sowie nach den Auftritten.