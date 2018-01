Dietingen-Irslingen (apf). Eine Überraschung – und nicht unbedingt immer eine gute – ist es für jene, die unter der Dusche stehen und plötzlich im Dunkeln mit Wasser und Seife hantieren dürfen. Oder wenn die Auflösung eines spannenden Krimis unterbrochen wird, weil das Fernsehgerät seinen Geist aufgibt. So geschehen am späten Abend des 4. Januar um 21.40 Uhr in Irslingen und Umgebung. Als Umgebung nennt Ralf Eckhardt von der Pressestelle der Netze BW GmbH (Stuttgart) auf Nachfrage Dautmergen, Zimmern unter der Burg sowie Ortsteile der Gemeinde Dietingen und der Stadt Rosenfeld. Als Ursache wird ein Baum genannt, der in eine Freileitung gefallen sei. Das Malheur hielt nicht Stunden an. Laut Protokoll sei schrittweise der Strom wieder freigeschalten worden. Dautmergen habe zuerst, um 22.15 Uhr, wieder geleuchtet. Und gegen 22.28 Uhr, so Eckhardt, war die Vollversorgung komplett. Natürlich waren da die Bösewichte im Krimi schon längst gefasst. Und die Saubermänner haben das Bad garantiert ebenso verlassen können.