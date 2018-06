Dietingen Der Schuldenabbau geht zügig voran

Personell sei in der Runde 2017/2018 viel zusammengekommen, berichtete Trainer Siegfried Rau. Für ihn, der den Verein verlässt, gab es an diesem Abend den größten Beifall. Aufgrund der dünnen Spielerdecke und zahlreichen Ausfällen sei die Mannschaft nicht eingespielt gewesen, räumte der Trainer ein. 30 Spieler waren in der ersten Mannschaft in 28 Spielen zum Einsatz gekommen.

Andererseits habe die schwierige personelle Situation zu einem Zusammenrücken geführt und den Zusammenhalt unter den Aktiven gefördert. Dies bestätigte auch Michael Merkt vom Vorstandsduo.

Nicht nur für ihn bemerkenswert: In Zeiten, wo Spielgemeinschaften an der Tagesordnung seien, könne der Sportverein Irslingen noch zwei eigene Mannschaften stellen. Mit Julian Link verlasse ein Topstürmer den Verein Richtung Seedorf, informierte Merkt und sagte gleichzeitig: "Die Tür bleibt für ihn jederzeit offen." Die Trainernachfolge mit Joachim Stöhr und Rückkehrer Stefan Schatz wurde allgemein als optimale Lösung gewertet. Ein besonderes Lob gab es für den sehr erfolgreichen SVI-Langstreckenläufer Gabriel Kammerer.

Dank an die Trainer

Jugendleiter Stefan Schatz erläuterte die Situation im Jugendbereich. Trotz intensiver Suche sei bei der B-Jugend kein Trainer gefunden worden, bedauerte Schatz. Dieses Problem habe sich aber nun gelöst. Fast alle Trainerpositionen seien schon wieder besetzt.

Das Aushängeschild sei nach seinen Worten die A-Jugend gewesen, die als Spielgemeinschaft Irslingen auftrat und vorzeitig die Meisterschaft gewann. Sein Dank galt den zahlreichen Trainern und Betreuern aus allen beteiligten Vereinen.

Für die verhinderte Yvonne Rieble berichtete Kerstin Wiedemann aus dem vielfältigen Bereich des Breitensports mit elf sportlichen Angeboten. Während die Zahl der Mitglieder der Fahrradgruppe kräftig zugenommen habe, sei die Resonanz beim Volleyball und Tischtennis zurückgegangen. Wiedemann ist zukünftig auch für den Breitensport verantwortlich.

Nicht nur sportlich, auch gesellschaftlich spiele der Sportverein im Ort eine bedeutende Rolle, lobte Ortsvorsteher Klaus Häsler. Als "wahren Kraftakt" bezeichnete er den gewaltigen Schuldenabbau aus dem Sportheimumbau.

Bei den Wahlen in ihren Ämtern bestätigt wurden Kassierer Peter Bantle, Schriftführer Johannes Stöhr sowie die Ausschussmitglieder Gunther Frommer, Kerstin Wiedemann, Felix Schneider und Yvonne Rieble. Für Benjamin Schwarz übernimmt Jürgen Schneider, der bisher schon als Beisitzer fungierte, die Aufgaben des Spielleiters Aktive. Raphael Seeburger und Jonas Willi verstärken zukünftig das Gremium als Beisitzer. Titus Schneider schied aus.