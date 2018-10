Dietingen Der Einsturz droht

Für die Kirchengemeinde St. Martin in Irslingen, die Seelsorgeeinheit Dietingen und für die nähere Umgebung – vor allem auch für Rottweil – ist die Kapelle mit dem ehemaligen Mesnerhaus ein Ort geblieben, der bis heute Menschen zur Andacht, Besinnung und Begegnung einlädt. Seit einem Jahr wird die Kapelle unter Leitung des Freundeskreises renoviert. Der Gottesdienstraum wird neu gestaltet. Gottesdienste am Pfingstmontag, Sternprozession an Christi Himmelfahrt und eine Messfeier mit Reitern und Fußwallfahrern zum Patrozinium der Kapelle – Mariä Heimsuchung – sind feste Bestandteile. Kleinere Feiern wie zum Josefstag oder Marienandachten, aber auch Taizégebet und Jugendkreuzweg hätten in und an der Kapelle ihren Ort gefunden. Um jedoch größere Gottesdienste im Freien abhalten zu könnten, muss die große Fläche vor dem Mesnerhaus eingebunden werden.