Dietingen Damit jeder Handgriff sitzt

Bei einem Leistungsabzeichen wird ein praxisnahes Schadensereignis simuliert, das dann innerhalb einer engen Zeitvorgabe erfüllt werden muss. Trotz der knappen Zeit gilt es, Fehler zu vermeiden, da diese mit einem umfangreichen Fehlerkatalog sanktioniert werden. Das Leistungsabzeichen kann nur dann erlangt werden, wenn die Zeitvorgabe von der Feuerwehrgruppe unterschritten wird und keine oder wenige Fehler gemacht werden. Ziel ist, das in den zahlreichen Ausbildungen erlangte Wissen zu perfektionieren, Fehler zu minimieren, die Feuerwehrgruppe an die Leistungsgrenze zu bringen und parallel die Geschwindigkeit zu steigern. Am Ende soll eine noch schlagkräftigere Gemeindefeuerwehr stehen, die den Bürgern in Notsituationen zur Verfügung steht.

Die Gemeindefeuerwehr Dietingen nimmt am diesjährigen Leistungsabzeichen in Bronze teil. Dabei wird ein Löscheinsatz simuliert, bei dem auch eine Person über die tragbare Leiter gerettet werden muss. Dieses Jahr wird eine stolze Gruppengröße von 20 aktiven Feuerwehrkameraden aus den Ortsteilen Dietingen, Böhringen, Rotenzimmern und Gößlingen an der Abnahme teilnehmen. Geprobt wird seit Mitte März. Die Abnahme findet am ersten Juniwochenende statt.