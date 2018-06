Dietingen Bürger ermöglichen Schmuckstück

2014 sei das Bauprojekt in das "Leader"-Programm aufgenommen worden. Weil es sich aber so lange hinzogen habe, hätten sich die Vereinsverantwortlichen für einen Ausstieg aus der Förderung und einen Umbau in Eigeninitiative mit vielen Helfern entschieden, erinnerte Schwarz. Die Vereinsvorsitzende weiter: "Ohne die Irslinger Handwerksbetriebe wäre das Projekt nicht möglich gewesen."