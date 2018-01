Dietingen Böhringer Weihnachtsbaum hält Belastungen nicht stand

Zeitgleich zum Einsatz Richtung Talhausen erreichte die nächste Alarmierung die Dietinger Wehr. Dieses Mal wurde die Abteilung Dietingen alarmiert. Grund war ein Baum in der Ortsmitte nahe der Volksbank, der bereits teilweise entwurzelt war und umzustürzen drohte. Da die orkanartigen Böen immer noch andauerten, musste der Baum aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Bei dieser Einsatzstelle waren acht Einsatzkräfte vor Ort. Einsatz Nummer fünf sollte der letzte an diesem Vormittag sein. Die Abteilung Böhringen rückte nach Irslingen an, da sie sich noch in Bereitschaft befunden hat. Grund war ein Haus, bei welchem das Dach drohte, durch den Sturm abgedeckt zu werden, und somit ein Sicherheitsrisiko darstellte. Die Abteilung rückte in die Albstraße aus und setzte das Dach instand.

Diese fünf Einsatzstellen folgten unmittelbar hinterein­ander mussten von der Wehr in kurzer Zeit und teilweise parallel abgearbeitet werden. Durch eine optimierte Vergabe der Einsatzstellen genügten dennoch drei Abteilungen, um alle fünf Einsatzstellen zügig bedienen zu können. Einsatzende beim letzten Einsatz war gegen 13 Uhr.