Dietingen Böhringer Sandsacklager als zusätzliche Säule

Um einem drohenden Hochwasser Herr zu werden, sind Sandsäcke ein gutes und effektives Mittel. Denn sie können flexibel eingesetzt werden, um einzelne Öffnungen an Mauern oder Toren, betroffene Häuser oder sogar kleinere Flussabschnitte abzusichern.

Das Problem: Im Falle einer großflächigen Gefahrenlage wird eine enorme Menge an Sandsäcken benötigt, die vor allem schnell verfügbar sein muss. Die Feuerwehr Dietingen hat dieses Problem erkannt und gegengesteuert.

So wurde in Rotenzimmern bereits vor einiger Zeit ein Sandsacklager direkt an der Schlichem eingerichtet, in welchem eine große Menge an Sandsäcken gelagert werden kann – und das Konzept hat sich bewährt.