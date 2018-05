Dietingen Böhringen und Irslingen sportlich ganz vorne

Strahlende Kindergesichter und sportlich ehrgeizige Jugendliche hat der Württembergische Landessportbund (WLSB) im "SpOrt" Stuttgart begrüßt. Bereits zum 20. Mal wurden die Sieger des Sportabzeichen-Wettbewerbs der Schulen für ihr großes Engagement ausgezeichnet.

Jeweils die sechs bestplatzierten Schulen erhielten in vier Kategorien Urkunden und Sachpreise. Die Auszeichnungen werden an diejenigen Schulen aus Württemberg vergeben, bei denen – gemessen an der Gesamtschülerzahl – prozentual die meisten Schüler und Lehrer das Deutsche Sportabzeichen erfolgreich abgelegt haben, so die Mitteilung.

Die Grundschule Dietingen beteilige sich seit Jahren an diesem Wettbewerb und erreiche immer gute Platzierungen.