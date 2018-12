Dietingen Bilder öffnen Türen zur Kunst

Die Ausstellung bietet einmal mehr ein besonderes Kunsterlebnis, da die Arbeiten in ihrer Verschiedenheit doch alle harmonieren. So zeigt Susanne Seeburger echte "Herzangelegenheiten", und Johanna Wörz öffnet mit ihren Bildern "Die Tür zum Herzen". Angelika Holweger setzt Schmetterlinge ins rechte Licht, und Elke Oberle gibt Ein- oder Ausblicke an ihre Aufenthalte in Venedig.

Frage der Beleuchtung

Joe Oberle greift in seinem "Schaufenster" ein für den Kunsttreff "brandaktuelles" Thema auf – das Licht im Ausstellungsraum. Seit einigen Jahren warte man von Seiten der Künstler hier auf geeignete Beleuchtung – doch bislang vergebens.

Bürgermeister Frank Scholz ließ nun wissen, dass die Gemeinde künftig die Beleuchtung für die Ausstellung finanziere, damit die Arbeiten ins rechte Licht gerückt werden könnten, dass man aber die Raumbeleuchtung beibehalten wolle.

In einem alten Fensterrahmen kommen die Adventskalenderblätter der Illustratorin Silke Leffler besonders zur Geltung und geben zugleich Ein- oder Ausblick in eine bunte "Phantasiewelt, oder eine phantasievolle Wirklichkeit", wie sie selbst sagte. Auch die schwarzen Holzskulpturen von Christian Gogollok wirken wie Tore mit Durch- und Einblick.

Mit einer besonderen Technik wartet Maria Kammerer mit ihren Bildern auf. Sie arbeitet mit vielen Schichten Sanden und Erden und erhält dadurch besondere Effekte, die die hellen Partien wie einfallendes Licht erscheinen lassen.

Dieter Bauer zeigt Fotografien von Türen, die durch die Art ihres Entstehens ebenfalls wie ein Fenster wirken, da sie ja lediglich einen "Realitätsausschnitt" wiedergeben. Auch seine prämierte Fotografie "Neugierde" ist zu sehen.

Susanne Färber zeigt Fen­ster mit Regentropfen. Häuser spielen in den Arbeiten von Franziska Teufel eine große Rolle. Ein Readymade, ein ausgesägtes Türteil mit Klinke, Schlüssel und Plastikverkleidung erklärt Frank Burkard zum Kunstwerk, während das Zeitfenster von Sonja King den Raum öffnet.

Helmar Maier zeigt ein "Schaufenster", in dem Fossilien, Knochen, Libellen und dergleichen zu sehen sind. Ein Fenster in die Welt ist die Collage von Ute von Zeppelin, die New York erkennen lässt.

Den Blick in die Vergangenheit hat Roland Ober mit seiner Fotodokumentation ermöglicht, die im Vorraum zu sehen ist und viele Eindrücke vergangener Veranstaltungen zeigt.