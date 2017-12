Dietingen Bauhof muss Kritik einstecken

Dietingen. Bauhofleiter Jens Etzold stellte die Arbeit des Bauhofs im Gemeinderat vor. Im Frühjahr, aber auch in den Sommermonaten werde sehr viel Zeit für die Grünpflege verwendet. Jeder Mitarbeiter sei dann mit Mähen beschäftigt, um die große Fläche zwischen Dietingen-Ort, Irslingen, Gösslingen, Böhringen und Rotenzimmern bis hin zu den Bänkchen an Waldesrändern in den Griff zu bekommen. Jedes Jahr würden auch alle 250 Gemeindebänke geprüft und bei Bedarf instand gesetzt. Alle zwei Jahre falle die aufwendige Bachputzete an. Der angespülte Dreck fordere einen intensiven Zeitaufwand. Schächte entleeren, Kanäle durchspülen, Schlaglöcher flicken, Spielplätze in Ordnung halten, Gräber abräumen und neu einsäen: Der Aufgabenkatalog sei riesengroß. Von Rohrbrüchen sei die Gesamtgemeinde weitestgehend verschont geblieben. Unkrautbewuchs mit Glyphosat zu bekämpfen, sei verboten, sagte Etzold auf Nachfrage von Frank Weißhaupt. Die Gemeinde teste mehrere Möglichkeiten, den Wuchs einzudämmen, sei aber noch in der Findungsphase. Bürgermeister Frank Scholz lobt die Leistung der Bauhofmitarbeiter. Wegen eines hohen Krankenstand sei die Leistungsgrenze oftmals erreicht worden.

Weniger erfreut über die Bilanz Etzolds zeigten sich Gemeinderäte. Allen voran Irslingens Ortsvorsteher Klaus Häsler, der insbesondere unvollständige Ausführungen bemängelt.

Der Bauhof war lange Zeit das Problemkind der Gemeinde. Mit dem neuen Bauhofsleiter Jens Etzold sollte wieder Schwung in die Einrichtung kommen. Ein neues Konzept wurde verabschiedet. Was die Räte jetzt vor allem kritisieren, ist die fehlende Transparenz bei Arbeitsabläufen. Die Offenlegung der Arbeitsstunden für bestimmte Aufgabenfelder sei für zukunftsorientierte Entscheidungen absolut notwendig, sagt Häsler. Vor knapp zwei Jahren habe der Rat auf Vorschlag des Bürgermeisters insbesondere wegen Platzmangels im Bauhof entschieden, keinen Minibagger zu kaufen, sondern ihn bei Bedarf auszuleihen. Der Leihvertrag sei auf ein Jahr abgeschlossen worden. Nach Ablauf sollte geprüft werden, wie oft der Bagger gebraucht wurde, und ob der Verleih günstiger komme als ein Kauf. Der Vertrag sei im Sommer abgelaufen, sagt Häsler. Seither bitte der Rat um Zahlen zu den Einsatzzeiten, verweist Häsler auf ein Ärgernis, das besonders zu denken gebe.