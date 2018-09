Dietingen Baugesuch und Birke

Der er­ste kam im März. Der damals vorgelegte Plan eines dreistöckigen Mehrfamilienhaus wies ein Pultdach und sechs Parkflächen auf. Aufgrund der umgebungsbedingten Platznot forderten die Räte eine Reduzierung auf zwei Geschosse. Dadurch wollten sie die anvisierten drei Wohneinheiten auf zwei verringern – und damit den Parkraumverbrauch. Der Bauherr reduzierte jetzt zwar auf zwei Geschosse, aber nicht die Wohneinheiten. Zwei Wohnungen würden jetzt auf einem Geschoss untergebracht, erläuterte Bürgermei­ster Frank Scholz. Mithin würde sich die benötigte Parkplatzfläche nicht vermindern. Darüber hinaus bestehe der Bauherr weiter auf ein Pultdach, obwohl im März festgestellt worden sei, dass die moderne Dachform der Umgebungsbebauung widerspreche.

Die Räte empfahlen dem Bauausschuss, auf ein Satteldach zu bestehen und die Überprüfung des Vorhabens an die Untere Denkmalschutzbehörde weiterzuleiten.

Einer Birke am Ortseingang von Dietingen in der Böhringerstraße könnte es an den Kragen gehen. Schon einmal wurde über ihre Zukunft debattiert, erläuterte der Bürgermeister. Doch nun werde die Verkehrssicherheit durch sie gefährdet, da sie die Sicht von Fahrzeugen mit hoher Fahrerkabine behindere. Was Gerhard Schneider bestätigte.