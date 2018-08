Dietingen Bald geht’s wieder in weitem Flug dahin

Doch all dies hat Erhard Hezel nicht davor abgeschreckt, im Laufe der Zeit für die Schwalben an der Maschinenhalle und am früheren Stallgebäude immer mehr Schwalbenester unter den Dachbalken einzurichten. Allerdings nicht am Wohngebäude. "Dort wollen wir den Dreck auch nicht", sagt seine Frau Notburga. Die Spuren der Hinterlassenschaften der zahlreichen Hofbewohner seien schon nicht zu übersehen. Der frühere Landwirt meint: "89 Nester mit jeweils einem Paar, dann haben sie im Schnitt so drei Junge, und das eventuell zweimal während sie da sind, da kann man sich leicht ausrechnen, wie viele Vögel hier am Abend unterwegs sind."

Das Ehepaar freut sich stets auf das Frühjahr, wenn die ersten Schwalben aus ihren Überwinterungsgebieten zurückkommen. Mitte bis Ende März trudeln sie in größerer Anzahl ein. Zuvor kommen schon vereinzelt welche. "Das ist hier draußen am Abend so interessant, wir sitzen oft lange bis in die Nacht hinein auf dem Bänkle", schwärmen die beiden, die ihren Sohn noch tatkräftig unterstützen und weiterhin viel auf den Feldern unterwegs sind. Manche Schwalben seien ihm schon auf das Feld zu Ackerbauarbeiten gefolgt, mutmaßt Hezel. "Eine Schwalbe saß sogar schon mal auf meinem Hut." Abends suchten die Vögel "auf einen Schlag" ihre Behausungen auf und seien dann allesamt wie auf Kommando in ihren Nestern verschwunden. Notburga Hezel berichtet: "Wenn man das genau beobachten will, muss man höllisch aufpassen, sonst verpasst man den Moment."

Lange werden die Schwalben in diesem Sommer aber nicht mehr im früheren Hezel-Hof umherfliegen. Bald verabschiedet sich der Singvogel, der zur Gruppe der Sperlingsvögel zählt. Früher hieß ein altes Sprichwort: "An Mariä Geburt ziehen die Schwalben furt." Das Fest Mariä Geburt wird im Kirchenjahr der römisch-katholischen Kirche am 8. September gefeiert.