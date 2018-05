Zimmern u. d. B. Aufgebrochen hat ein Unbekannter in Zimmern unter der Burg zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 8.30 Uhr, in der Vaihinger-Hof-Straße einen Toyota Sienna. Nachdem er das Handschuhfach durchsucht hatte, entfachte er zwischen den Vordersitzen ein Feuer, das offenbar von selbst erlosch. Sitze und Mittelkonsole sind beschädigt, der Innenraum ist verrußt. Der Schaden wird auf 8000 Euro geschätzt. Gegenstände aus dem Wagen wurden an der Kreisstraße gefunden. Hinweise nimmt die Polizei, Telefon 07427/94 00 30, entgegen.