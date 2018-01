Dietingen Ausflug wird zu einem echtem Abenteuer

Vorstandskollege Thorsten Schneider, er ist im Führungstrio für die Aufzeichnungen verantwortlich, hatte genau Buch geführt und alle öffentlichen Auftritte, darunter zwölf kirchliche, protokolliert. Hervorgehoben wurden auch die vier gut besuchten Liederstammtische im "Wirtschäftle". Höhepunkt des abgelaufenen Jahres war nach den Aussagen der Vereinsführung der Liederabend im Frühling mit mehrere Gastchören.

Das diesjährige Frühlingskonzert finde am 14. April im Bürgersaal statt, kündigte Thomas Schneider an. Das Käpflefest veranstaltet der "Sängerkranz" am Wochenende 14./15. Juli.

In den vergangenen zwölf Monaten hätten eher die geselligen Anlässe zur Pflege der Kameradschaft und des Zusammenhalts im Chor überwogen. Erinnert wurde an den gemeinsamen zweitägigen Vereinsausflug mit dem Albverein nach Rüdesheim und Mainz. Dieser Ausflug hatte es in der Tat in sich. Eine größere Panne am Omnibus warf das Ausflugsprogramm völlig über den Haufen und zwang die Organisatoren zur Improvisation. Für zusätzliche Aufregung sorgte noch die Odyssee eines Koffers. Das Gepäckstück einer Sängerin geriet in den Bus einer österreichischen Reisegruppe und traf erst nach einem Umweg über Wien wieder in Rotenzimmern ein. Zumindest bei der Generalversammlung konnten alle Teilnehmer über die damaligen Ereignisse herzhaft lachen.