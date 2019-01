Dietingen Aus der Not eine Tugend gemacht

Dietingen-Rotenzimmern (kw). Dafür gab es vom Vorsitzenden des Gaus Heuberg-Baar, Klaus Butschle, viel Lob. Der Verein wollte dies aber keinesfalls so verstanden wissen, dass es grundsätzlich ohne eine Person an der Vereinsspitze funktioniere. Nichtsdestotrotz möchte der Verein dringend die vakante Schlüsselposition besetzen.

"Natürlich fehlt uns ein Vorsitzender, vor allem als Ansprechpartner für die Mitglieder, für die Bevölkerung sowie für die Organisationen wie Gemeinde, Gau und Hauptverband", sagte Kulturwart Bernhard Müller, der die Versammlung leitete.

Die Ausschussmitglieder hatten in 2018 aus der Not eine Tugend gemacht und die Aufgaben auf das Kollektiv umverteilt. "Das Hauptaugenmerk des Ausschusses lag in diesem Jahr darin, möglichst reibungslos die Tätigkeiten, die bislang unser Vorsitzender übernommen hatte, auf mehrere Schultern zu verteilen und dabei den Verein lebendig zu halten und weiter vor­an zu bringen"", berichtete Müller. Dies habe gut funktioniert. Insofern treffe ein potenzieller Vorsitzender oder eine potenzielle Vorsitzende eine sehr gute Ausgangssituation an, so der Kulturwart.