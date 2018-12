Dietingen Auf einem guten Weg

Mit umfangreicher Bürgerbeteiligung in zwei großen Informationsveranstaltungen in Dietingen-Rotenzimmern und einer Informationsveranstaltung in Ratshausen konnten die Mandatsträger im Gemeinderat den Hochwasserschutz an der Schlichem auch für die Gemeinde Dietingen auf einen guten Weg bringen.

Mit zwei Untersuchungen in Rotenzimmern und Böhringen konnten die Fragen der in Böhringen entstandenen Bürgerinitiative "Für besseren Hochwasserschutz" weitgehend beantwortet werden.

So stellte sich heraus, dass der von der Bürgerinitiative favorisierte Bau eines Rückhaltebeckens oberhalb von Rotenzimmern nicht möglich sein wird. Es konnte aber auch anhand der Untersuchungen aufgezeigt werden, dass die somit notwendigen Linienschutzmaßnahmen nicht nur verträglich sind. Vielmehr werden sie mit begleitenden Maßnahmen zur Gewässerentwicklung, die auch für die Bürger einen Zugang zum Gewässer schaffen werden, eine positive Weiterentwicklung des Ortsbildes in ermöglichen. Der Böhringer Ortsvorsteher Detlef Langrock konnte den Satzungsentwurf nicht mittragen und stimmte gegen den Beitritt zum Zweckverband. Am heutigen Montag, 3. Dezember, findet die Gründungsversammlung in Ratshausen statt. Damit kann der neue Zweckverband "Hochwasserschutz Schlichem" seine Arbeit ab dem kommenden Jahr aufnehmen und entlang der Schlichem und dem Schwarzenbach große Hochwassersorgen beseitigen.