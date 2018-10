Dietingen Auf bestem Wege zu "Talstraße 21"?

Den Gemeinderäten indes schien diese Entscheidung im Nachhinein unverhältnismäßig. 400 000 Euro wurden dafür im laufenden Jahr in die Hand genommen. Martin Bantle sagte dazu: Eine sanierungsbedürftige Straße werde laufend zurückgestellt, während eine Querungshilfe "einfach mal so eingeschoben wird. Das kann ich gegenüber den Irslingern nicht vertreten". Auch für Hildegard Flaig ein Fehler. Die Summe sei in die Hand genommen worden, "ohne zu schauen, was sonst wichtig ist".