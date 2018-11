Dietingen Am Ende siegen Vernunft und Moral

Die "Konkurrenz" in der Hölle sieht das indessen anders und setzt alle Hebel in Bewegung, dass Adam seine Ehefrau jetzt endlich mit der Sekretärin betrügt. Das Böse und Schlechte soll diesen Kampf schließlich für sich entscheiden. Der Teufel (Björn Thormann) entsendet deshalb seinen Adjutanten (Hans-Peter Rieble) direkt in das Hotelzimmer. Engel und Teufelsgehilfe versuchen Adam zu beeinflussen.

Der Engel weckt moralische Skrupel, und setzt auf das schlechte Gewissen. Der Teufelsgehilfe erinnert ständig an die Lust und das Vergnügen. Beide sind nur für Adam sichtbar. Dessen Gespräche mit den beiden "Unsichtbaren" führen bei Marianne zu einigen Irritationen. Sie sperrt sich im Bad ein.

Noch schlimmer und befremdlicher empfindet es das schnippische und vorlaute Zimmermädchen, von Franka Ettwein hervorragend gespielt. Es hält Adam für durchgedreht und verrückt, ja traut ihm sogar eine Gewalttat an Marianne zu. Zur Hilfe ruft sie die Hoteldirektorin Hülsebusch (Evelyn Göbel). Die Vernunft und die Moral siegen am Ende. Adam verzichtet auf den Seitensprung.

Zum Schluss verabschiedeten sich die Sänger auf die Melodie des Sinatra-Songs "My way" und weckten damit Vorfreude auf das nächste Theaterstück in zwei Jahren. In den Pausen besangen sie nach dem Originaltitel "Stress" von den Wise Guys die arbeitsintensiven Vorbereitungen der Bühnenakteure. Ebenso passte die Parodie auf die Schlagerschnulze "Weine nicht, kleine Eva". Die Gesangsvorträge mit den pfiffigen Texten, hinter denen sich reichlich Lokalkolorit verbarg, waren ein Hörgenuss. Heute Abend findet um 19.30 Uhr die letzte Vorstellung statt.