Dietingen 700 Euro gesammelt, ersteigert und gespendet

Die engagierten Jugendlichen haben erst jüngst bewiesen, dass sie auch ein großes Herz für kranke Kinder und Jugendliche haben. Vor ihrem Konzert im September, das der Chor, der zum Männergesangverein Irslingen gehört, wiederum alleine auf die Füße stellte, hatte die Sängerschar eine Idee: Ein Palettensofa mit ihrem Logo sollte im Rahmen des Konzerts versteigert werden. Damit wollte der Chor das im Bau befindliche stationäre Kinderhospiz Sternschnuppe in Schwenningen unterstützen.

Diese Einrichtung ist für Kinder vorgesehen, die durch eine unheilbare Krankheit oder eine schwere Behinderung eine nur eingeschränkte Lebenserwartung haben. "Wir sehen uns zuständig für die Kinder mit den vergessenen Krankheiten", so Maria Noce, die Gründerin des Hospiz Via Luce in Schwenningen. Dieses besteht seit 2006, ihm soll die Station "Sternschnuppe" angegliedert werden.

Ab Diagnosestellung haben die betroffenen Familien Anspruch auf einen vier- bis achtwöchigen Hospizaufenthalt pro Jahr. Von den Kranken- und Pflegekassen wird allerdings nur der Aufenthalt des erkrankten Kindes finanziert. Die Kosten der Eltern und Geschwisterkinder müssen mit Spenden finanziert werden. Und dies war der Ansatzpunkt für die Chormitglieder.