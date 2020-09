Dietingen 30er-Zonen sind Räten nicht geheuer

Dennoch gebe es nach wie vor die anderen Stimmen im Ort. Würden 30er-Zonen eingerichtet, befürchtet Ortschaftsrat Martin Bantle einen "Aufschrei" in der Bevölkerung. Auf diesem schmalen Grat bewegte sich also die Diskussion der Räte. Sie blieben mit ihren Argumenten zurückhaltend. Es wurde nach Kompromissen gesucht. Etwa Schwellen einzubauen, Verschwenkungen oder Kübel aufzustellen. Doch keiner der Vorschläge entsprach den Vorstellungen des Gremiums, wenngleich Bürgermeister Frank Scholz gute Argumente für eine Verschwenkung etwa in der Talhauser Straße aufzählte.

Was blieb war die 30er-Zone. Bei einer Verkehrsschau Anfang August mit Fachleuten sei festgestellt worden, dass im Kreis Rottweil nur noch Irslingen und Dornhan auf 30er-Zonen verzichten. Zwar sei in Irslingen nachweislich kein großes Verkehrsaufkommen, aber es gebe acht Eingangsstraßen, über die auf Irslingen zugerast werde. Alle auf den Eingangsmetern mit Tempo-30-Abschnitten zu versehen, könne nicht umgesetzt werden, sagte Häsler. Die Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Stundenkilometer sei nur in Zonen möglich. Also etwa in den Wohngebieten, die Häsler für Irslingen in vier Zonen einteilte.

Bürger werden gefragt

Frank Scholz berichtete, dass Dietingen-Ort bis auf das Gewerbegebiet und die Kreisstraße komplett in 30er-Zonen gehüllt sei und Böhringen die 30er-Zone zunehmend ausdehne. Doch an der Zurückhaltung der Räte änderte das wenig. Selbst, als Klaus Häsler von einem Selbstversuch berichtete, also von einer Fahrt durch Irslingen mit nur 30 Stundenkilometer, und sie als angenehm und aufmerksamkeitsfördernd beschrieb, können sich die Räte nur die Einführung von Testzeiten und Testzonen vorstellen. Eine temporäre Einführung einer 30er-Zone schloss Häsler aber aus und bei der Einführung einer Testzone in nur einem Irslinger Wohngebiet, könnten sich die drei anderen Wohngebiete benachteiligt fühlen, argumentierte er.

Daher sollen vor einer Entscheidung jetzt die Bürgern gefragt werden. Ihre Meinung wird dann in die Entscheidung für und wider einer geschwindigkeitsreduzierten Zone einfließen.